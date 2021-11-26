Ergün Atalay, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili, "Aralık ayının 1'ini bekliyoruz, önümüze milletin tebessüm edeceği bir rakam gelirse 'evet' deriz." dedi.

Asgari ücrette 2022 yılı için yapılacak yeni düzenleme merakla bekleniyor.

Konuyla ilgili son açıklama Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi.

Eğitim çalışmaları kapsamında Ankara'ya gelen sendika üyesi kadınlar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Atalay, burada gazetecilerle bir araya geldi.

Atalay, konuşmasında, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN TOPLU PAZARLIĞI"

Türk-İş'in yarım asırdır masada olduğunu belirten Atalay, "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu masada, hükümet masada. Bu yapıya dün de bugün de itiraz ediyorum. Hükümet ile işveren beraber olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkarıyor bu ülkede." diye konuştu.

Asgari ücretin 7 milyon çalışanı ilgilendirdiğine dikkati çeken Atalay, "Türkiye'nin en büyük toplu pazarlığı bu. 7 milyonu, çoluğuyla çocuğuyla çarptığın zaman 35-40 milyonu ilgilendiriyor. Geçmişte bu rakam belirleme ücretiydi, şu anda maalesef bu rakam geçim ücreti oldu." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması VİDEO



"ENFLASYON YÜZDE 22'LERDE"

Atalay, pazartesi günü Türk-İş'in katılacağı komisyonu tespit edip bakanlığa bildireceklerini belirterek, "1 Aralık'ta arkadaşlarımız toplantıya katılacak. Özellikle ben rakamı hükümetten, işverenden bekliyorum. Bizim bununla ilgili düşüncelerimiz, veriler ortada. Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda bu konuları bir aydır görüşüyoruz. Şu anda asgari ücret 2 bin 825 lira. Son yarım asırdır bütün asgari ücretleri incelediğimiz zaman enflasyonun yüzde 90'larda olduğu dönemde yüzde 106 zam Erbakan'ın zamanında alınmış. Şimdi hükümetin açıkladığı enflasyon yüzde 21-22. Ama raflardaki, pazarlardaki enflasyon ona uymuyor. Yani insanlar pazara, markete, bakkala gittiği zaman açıklanan enflasyonun üzerinde bir malı daha pahalıya alıyorlar." diye konuştu.

"ARALIK AYINI BEKLİYORUZ"

Atalay, bu rakamları bakanlığın önüne koyduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bize ayın 1’inde rakamları getirsinler. Bununla ilgili Türk-İş'in duracağı yer ortada. Bugüne kadar 5 kere imzalamışız. Özellikle rakamı açıklamamaya gayret ediyoruz. Çünkü muhatap onlar. Onlar ilk olarak söylesinler; ne veriyorlar. Biz duracağımız, geleceğimiz yeri biliyoruz. Burada asgari ücret 3 bin 500 lira olursa yüzde 26, yüzde 30 alırsan 3 bin 360 lira, bu 4 bin lira olursa yüzde 42. Yani rakamlar böyle gidiyor. Ama bir görelim önümüze ne getirecekler.

"TOPLUMU MEMNUN EDECEK BİR RAKAM GELİRSE 'EVET' DERİZ"

Bir siyasi parti çıkıyor 4 bin diyor, diğeri 4 bin 100 diyor, bizim dışımızdaki sendikalar biri 5 bin diyor, 7 bin diyen var. Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimle aldığımızın arasında uyum olması lazım. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz. Ayın 1’ini bekliyoruz. İnşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edebileceği; belki toplumun yüzde yüzü memnun olmaz ama dörtte üçünü, yüzde 90'ının memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz, gelmezse katılmayız."