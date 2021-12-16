Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" açıklamasını yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı sona erdi.

Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

“KAMUOYUNUN BEKLENTİSİ YAKALANDI SAYILIR”

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır.” ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, “2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun.” dedi.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Asgari ücret açıklaması, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanacak asgari ücrete ilişkin olarak, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız.” demişti,

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.