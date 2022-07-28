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    Türk-İş yöneticisinden işçilere el hareketi

    Nakliyat-İş üyesi işçilerin Türk-İş İstanbul Bölge Temsilciliği’ndeki siyah çelenkli protestosu sırasında çıkan gerginlikte Türk-İş yöneticisi işçilere balkondan el hareketi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 19:49
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    Türk-İş yöneticisinden işçilere el hareketi

    Nakliyat-İş üyesi işçiler, bazı işçilerin kıdem tazminatını alamamasının sorumlusu olarak gördükleri Türk-İş'i protesto etti.

    İşçiler, Türk-İş İstanbul Bölge Temsilciliği önüne gelerek burada basın açıklaması yapıp siyah çelenk bıraktı.

    Bu sırada Türk-İş yetkilileri ve içşiler arasıdna gerginlik çıkınca polis olaya midahale etti.

    Gerginlik sırasında işçilerin sloganlarına Türk-İş yöneticileri binanın balkonundan cevap vermeye çalıştılar.

    Balkondan el hareketi yaptı

    Balkona çıkan yöneticilerden birinin balkondan işçilere el hareketi yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.

    Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler büyük tepki çekti.

    Türk-İş yöneticisinden işçilere el hareketi VİDEO

    Türk-İş yöneticisinden işçilere el hareketi #1


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