Türk iş adamları Libya'yı ziyaret edecek

Türk iş adamlarının Libya ziyaretinde, Türk iş dünyasının savaş mağduru Libya'nın yeniden inşasında nasıl bir rol üstleneceğinin değerlendirileceği bildirildi.

Türkiye'nin desteği ile darbeci Hafter'e karşı başarılı bir mücadele veren Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti, savaş sonrası ülkenin ihyası ve yeniden kalkınması için başlatılacak çalışmalar için de Türkiye ile iş birliğine devam edecek.

TÜRK İŞ ADAMLARI LİBYA'YA GİDİYOR

Reuters'ın haberine göre, Türk iş adamlarından bir heyetin Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Önümüzdeki iki hafta içinde düzenlenmesi planlanan iş ziyaretine siyasetçilerden de katılım sağlanacağı bildirildi.

YENİ PROJELER ELE ALINACAK

Ziyaret sırasında Türk iş dünyasının temsilcileri öncelikli olarak Libya’nın enerji alanındaki ihtiyaçlarını inceleyecek, altyapı ve inşaat alanlarında yeni proje planları oluşturacak.

Türk kamu bankalarının Libya’da bankacılık sisteminin yeniden kurulmasına yardımcı olması için planlama yapılması da heyetin hedefleri arasında olacağı bildirildi.