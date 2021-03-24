Türk İslam Karakoç kimdir? AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç hakkında bilgiler..

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç'un hayatı merak ediliyor. AK Parti MKYK üyesi seçilen Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında, nereli.. İşte merak edilenler..

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında MKYK listesi açıklandı. Listede 75 isim yer aldı.

AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan AK Parti üyelerinden birisi de Türk İslam Karakoç oldu.

Türk İslam Karakoç hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte Türk İslam Karakoç'a dair merak edilenler..

TÜRK İSLAM KARAKOÇ KİMDİR?

Türk İslam Karakoç, 1970 senesinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü kasabasında dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Cela Kasabasında tamamlayan Türk İslam Karakoç, Abdurrahim Karakoç'un büyük oğlu.

Türk İslam Karakoç, liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde başladı, Ankara Sincan Lisesinden mezun oldu. 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu.

1996 senesinden beri Ankara Barosuna kayıtlı olan Türk İslam Karakoç, o zamandan beri avukatlık yapmaya devam etmektedir.

Türk İslam Karakoç'un İş Hukuku alanında master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku alanında eğitim/sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku alanında özel uzmanlık çalışmaları vardır.

Sosyal alanda birçok sivil toplum örgütünde görevler alan Türk İslam Karakoç'un halen bazı görevleri devam etmektedir.

Türk İslam Karakoç, siyasi olarak BBP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Türk İslam Karakoç, evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir.