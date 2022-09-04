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    Türk jetleri Yunanistan tarafından 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi

    Yunanistan geçen sene Türk hava sahası ve karasularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı.
    • 04.09.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 15:25
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    Türk jetleri Yunanistan tarafından 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi

    Yunanistan geçen sene Türk hava sahası ve karasularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı. Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidiyle taciz edildi.

    Ayrıntılar geliyor...


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