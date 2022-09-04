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- Türk jetleri Yunanistan tarafından 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi
Türk jetleri Yunanistan tarafından 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi
Yunanistan geçen sene Türk hava sahası ve karasularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı.
- 04.09.2022 - 14:57
- Güncelleme : 04.09.2022 - 15:25
Yunanistan geçen sene Türk hava sahası ve karasularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı. Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidiyle taciz edildi.