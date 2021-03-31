Türk Keneşi nedir, amaçları nelerdir, üyeleri kimler? Türk Keneşi hakkında bilgiler..

Türk Keneşi'nin yeni tanıtım filmi yayımlandı. Vatandaşlar, Türk Keneşi'nin ne olduğunu, amacını ve çalışma alanları hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Peki, Türk Keneşi nedir?

Türkçe konuşan ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin önemli sembollerinden biri olan Türk Keneşi'nin (Türk Konseyi) 10 senede attıkları adımların somut bir göstergesi olan tanıtım filmi yayımlandı. Filmde, Türk Keneşi'nin kuruluş süreci, dönüm noktaları, zirveleri ve son dönemde yürüttüğü önemli çalışmalar yer aldı.

Bugün itibarıyla Türk Konseyi Devlet Başkanları ''Türkistan, Manevi Başkent'' temalı çevrimiçi zirveyi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunduğu zirvede, Türk Keneşi (Türk Konseyi) hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Peki, Türk Keneşi nedir, görevleri nelerdir? İşte, Türk Keneşi hakkında bilgiler..

TÜRK KENEŞİ NEDİR?

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, ya da kıs adıyla Türk Keneşi (Türk Konseyi), Türk dünyasının çatı kuruluşu niteliğindedir.

Üye ülkelerin yanı sıra Türk dünyasının ve bölge ülkelerinin ekonomiden politikaya, turizmden spora kadar pek çok alanda iş birliğini ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası bir örgüttür.

İstanbul'da 15-16 Eylül 2010 tarihlerinde düzenlenen 10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nde, Keneş resmen hayata geçirilmiştir.

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", "Türk Konseyi" ya da "Türk Keneşi" olarak adlandırılan bu uluslararası örgüt; devlet başkanları konseyi, dışişleri bakanları konseyi, akil insanlardan oluşan aksakallar konseyi, kıdemli memurlar komitesi ve merkezi İstanbul'da bulunan sekretaryadan oluşmaktadır.

Türk Keneşi aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk İş Konseyi, Türk Akademisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dünyası Ortak Odalar ve Borsalar Birliği gibi mevcut iş birliği mekanizmaları için de bir şemsiye kuruluş vazifesi görmektedir.

TÜRK DİLİ ÇATISI ALTINDA BİR ARAYA GELDİLER

30 Nisan 2018 tarihinde Türk Keneşi'ne katılma isteğini açıklayan Özbekistan, 14 Eylül 2019'da tam üye olurken aynı yıl Macaristan gözlemci üye olmuştur.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin kurucu üye olduğu Türk Keneşi'nin zirve ve etkinliklerine Özbekistan ve Türkmenistan da aktif olarak katılmaktadır.

TÜRK KENEŞİ'NİN TEMEL AMACI: HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK

Türk Keneşi'nin temel amacı; dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrük, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dahil birçok alanda iş birliğini geliştirmektir.

Türk devletleri arasında daha derin ilişkileri hedefleyerek Avrasya bölgesinde ve İslam dünyasında, özellikle de Orta Asya ve Kafkaslarda uluslararası iş birliğini geliştirme hedefi de olan Keneş, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi, iş birliğinin artırılması ve ortak kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik dış politika çalışmalarına ağırlık vermektedir.

BUDAPEŞTE'DE TEMSİLCİLİK

Macaristan'ın "Doğu Açılımı" olarak adlandırılan ve dış politikasının Türk cumhuriyetleri, Rusya, Çin, Orta Doğu ve Asya'ya dönük olması nedeniyle bu ülke ile Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Türk Keneşi arasında yakın iş birliği kurulmuştur.

Macaristan'ın Türk Keneşine üyelik sürecinde Türk Cumhuriyetleriyle özellikle ekonomik ilişkileri güçlendirme hedefinin yanı sıra Macar halkının Türk tarihi, kültürü ve dili ile kurduğu bağ da etkili olmuştur.

Macaristan'ın gözlemci üyelik statüsü alması sonrasında Budapeşte'de Türk Keneşi Avrupa Temsiliciliğinin açılması kararlaştırılmıştır. Temsilciliğin, Türk Keneşi 7. Devlet Başkanları Zirvesi'nden önce açılması ve Macaristan'ın yanı sıra AB ile AGİT, OECD, Vişegrad Grubu gibi diğer Avrupa kurumlarıyla da ilişkilerin güçlendirilmesi ile Keneş'in Avrupa'daki görünürlüğünün artmasına yardımcı olması hedeflenmketedir.

ÜYELER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ARTTI

Siyasi iş birliği başta olmak üzere 20 farklı alanda iş birliğini içeren Türk Keneşi, bugüne kadar 6 zirve, 13 dışişleri bakanları toplantısı ve 50 bakan toplantısı düzenlemiştir.

Keneş, 130'u aşkın çalışma grubu ve uzmanlar toplantısı, pek çoğu uluslararası düzeyde olmak üzere 25 konferans, forum, mesleki eğitim programlarıyla gençlik kampları ve festivalleri de uygulamaya koymuştur.

Üye ülkelerin bakanlıkları ve ilgili kurumları arasındaki iş birliğinin gelişmesi için yürütülen çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar 25 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmış ve Türk Keneşi'nin uluslararası arenada görünürlüğünü artırmak amacıyla başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere çok sayıda uluslararası örgütle iş birliği tesis edilmiştir.

Mekke'de 31 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nde, Türk Keneşi'nin 8 yıllık gözlemci üyelik başvurusunun sonuçlandırılması kararı alınmıştır.