Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışı, Türk Konseyi 8’inci Zirvesi’ne katılacak devlet liderleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Türk Konseyi 8’inci Zirvesi kapsamında, katılımcı ülkelerin devlet başkanları ile İstanbul'da bir araya geldi.

Üye ülkelerin başkanlarının da katılımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'teki Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yaptı.

KATILAN DEVLET LİDERLERİ

Törene; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışı yapıldı ViDEO