Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'ın Twitter paylaşımları

Katıldığı canlı yayın programında Türk toplumunu ve AK Parti seçmenini aşağılayıcı ifadeler kullanan Cihan Kolivar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.

Türkiye'de son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi maliyetler bahane edilerek ekmek fiyatlarına getirilmesi düşünülen zam.

Gündemde ekmeğe yapılması düşünülen zam konuşulurken, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı yayında Türk toplumunu ve AK Parti seçmenini aşağılayıcı ifadeler kullandı.

"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir"

Ekmek tüketen toplumlar hakkında konuşan Kolivar, "Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir." ifadelerini kullandı.

"Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor"

Türk toplumu ekmek tükettiği için AK Parti'nin uzun süredir hükümette olduğunu belirten Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber konuşmuyorum. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 210kg, İsveç, Norveç Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50kg. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor." dedi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesi

Sosyal medya sicili kabarık

Yaptığı yorumlar nedeniyle büyük tepki seçen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sicili kabarık.

Cihan Kolivar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.

AK Parti seçmenini aşağılayıcı paylaşımlarda bulundu

Kolivar'ın CHP'li isimlerin tweetlerini alıntılayarak hükümete ve AK Parti seçminini aşağılayıcı tweetler paylaştığı görüldü.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesi MANŞET İÇİN TIKLAYINIZ