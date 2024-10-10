Türk ordusu, sivillerin tahliyesi için Lübnan'da

AA

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da tahliyeler için harekete geçildi...

Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Lübnan'a insani yardım taşıdı.

Yükler, Beyrut Limanı'na indirildi.

SİVİLLER, KONTROLÜN ARDINDAN GEMİYE BİNDİRİLDİ

TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından gemiye bindirildi.

Tahliye edilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer alırken, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı.

Ayrıca, yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller alınmaya başlanacak.

FARKLI ÜLKELERİN VATANDAŞLARI DA TALEP ÜZERİNE TAHLİYE EDİLECEK

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından iki gemi de Türkiye'ye hareket edecek.

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek.

Ayrıca, Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.

Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.

TÜRKİYE 2006 YILINDAN SONRA BİR KEZ DAHA TAHLİYE İÇİN LÜBNAN'DA

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmiş ve bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye geri dönüş yapmıştı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla masum sivilleri hedef alan İsrail ordusu, bu kapsamda Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalarına devam ediyor.

Ordu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi yaşamını yitirdi.