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    Türk otomotiv endüstrisinden 2021 yılında 29,8 milyar dolarlık ihracat

    Bakan Mustafa Varank, Türk otomotiv endüstrisinin geçen yıla ilişkin verilerini açıkladı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 12:22
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    Türk otomotiv endüstrisinden 2021 yılında 29,8 milyar dolarlık ihracat

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Türk otomotiv endüstrisinin 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattığını duyurdu.

    772 BİN YENİ OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇ SATILDI

    Bakan Mustafa Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı.

    937 BİN ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ

    Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı" ifadelerini kullandı.

    Türk otomotiv endüstrisinden 2021 yılında 29,8 milyar dolarlık ihracat #1


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