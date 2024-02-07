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Türk Özel Harekat Polis timi, SWAT Challenge 2024'te üçüncü oldu

Türk Özel Harekat Polis timi, SWAT Challenge 2024'te üçüncü oldu Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünyanın birçok ülkesinden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "SWAT Challenge 2024" finallerinde Türk Özel Harekat Polis timi, dünya üçüncüsü oldu.