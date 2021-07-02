- Haberler
- Gündem Haberleri
- Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
- AA
- 02.07.2021 - 19:01
- Güncelleme : 02.07.2021 - 19:06
İstanbul'da Arap oldukları belirlenen turistler, yemek yedikten sonra hesabı ödemek için paralarını çıkardı.
TÜRK LİRASIYLA BURNUNU SİLDİ
Turistlerden biri Türk Lirası ile burnunu sildi.O anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü ile ilgili çalışma başlattı.
KALDIĞI OTELDE GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi. Gözaltına alındı Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.
Arap turistler gittikleri restoranda Türk Lirası ile burnunu sildi VİDEO
SINIR DIŞI EDİLECEK
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.