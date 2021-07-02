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    Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

    Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

    İstanbul'da yer alan bir restoranda çekilen videoda Türk Lirası ile burnunu sildiği görülen Filistin asıllı İsrail vatandaşı, gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
    • AA
    • 02.07.2021 - 19:01
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 19:06
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    İstanbul'da Arap oldukları belirlenen turistler, yemek yedikten sonra hesabı ödemek için paralarını çıkardı.

    TÜRK LİRASIYLA BURNUNU SİLDİ

    Turistlerden biri Türk Lirası ile burnunu sildi.O anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü ile ilgili çalışma başlattı.

    KALDIĞI OTELDE GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi. Gözaltına alındı Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

    Arap turistler gittikleri restoranda Türk Lirası ile burnunu sildi VİDEO

    SINIR DIŞI EDİLECEK

    Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

    Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı #1

    Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı #2

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