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Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

İstanbul'da yer alan bir restoranda çekilen videoda Türk Lirası ile burnunu sildiği görülen Filistin asıllı İsrail vatandaşı, gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.