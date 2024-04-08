Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında Can ve mal güvenliğimizi sağlamak için 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179'uncu yılını kutluyor.

AA

Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında!

Emniyet güçlerimiz, kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız başkanlığındaki heyet, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve daire başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün ün mozolesine çıktı.

Saygı duruşunda bulundular

Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, mozeleye çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Anıtkabir Özel Defterini imzaladı

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ayyıldız, şunları yazdı:

İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için ülkemizin dört bir yanında her koşulda görev yapan Emniyet Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünün idraki içerisindeyiz.



179 yıldır vatan ve bayrak aşkı, şehitlerimizden aldığı ilham ve milletine duyduğu sadakatle yoluna kararlılıkla devam eden bu güzide teşkilat, bugün geldiğimiz noktada dünyanın en saygın teşkilatları arasında yer almanın gururunu yaşamakta, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için yeni hedeflere de aynı cesaretle yürümektedir. Hiç şüphesiz ki devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliğini tehdit eden tüm kirli oluşumların kökünü kazımak nihai hedefimizdir.

"Milletimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı en temel görev kabul etmekteyiz"

Terör başta olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ile mücadele, genel asayiş ve trafik düzeninin sağlanması noktasında üstün bir performans ortaya koyarken, milletimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı da en temel görev kabul etmekteyiz. Şanlı mazimizden aldığımız güçle güvenlik hizmetlerinin standardını çok daha ileri bir boyuta taşıyarak 'örnek ülke' olmak, 85 milyonla ortak gururumuz olacaktır.

"Göğsümüzü kabartan her başarı Türk polisinin yıldızını daha da parlatacaktır"

Göğsümüzü kabartan her başarı Türk polisinin yıldızını daha da parlatacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı bir anlayışla görevini yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu yılını kutluyor, devletimiz ve milletimize yüksek sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha ifade ederken, şahsınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)