Türk Polis Teşkilatı'ndan kuruluşunun 179'uncu yılına özel video Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı. Paylaşımda; yunus timleri, atlı polisler, narkotik çalışanları ve özel harekata kadar teşkilat bünyesindeki personelin görevlerine yönelik görüntüler yer aldı.

AA

Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında!

Emniyet güçlerimiz, kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda Türk Polis Teşkilatı'nda, kuruluşunun 179'uncu yılına özel bir video hazırlandı.

"Kahramanlar her yerde ve her koşulda, milletimizin yanında, milletimizin emrinde"

Teşkilatın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Kahramanlar her yerde ve her koşulda, milletimizin yanında, milletimizin emrinde. 179 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Asrın felaketi de unutulmadı

"Şehirde güven ve huzur denince akla biz geliriz" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda; yunus timleri, atlı polisler, narkotik çalışanları ve özel harekata kadar teşkilat bünyesindeki personelin görevlerine yönelik görüntüler bulunuyor.

Paylaşımda ayrıca, teşkilatın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaraları sarmak için görev başında olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)