Türk polisi, Macaristan sınırında görev yapacak

Ortak Kolluk Faaliyetinde İş Birliğine ilişkin Mutabakat Muhtırası kapsamında, Türk polisi Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırındaki hudut kapılarında görev yapacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyareti kapsamında gittiği ülkede, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Dr. Sandor Pinter ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren 2 bakan, Ortak Kolluk Faaliyetinde İş Birliğine ilişkin Mutabakat Muhtırası’nı imzaladı. Macaristan ile imzalanan protokol kapsamında, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırındaki hudut kapılarında Türk polisinin görev yapacağı belirtildi.

Soylu ve Pinter, ortak basın toplantısında konuştu.

“KÜRESEL PROBLEMLERİN YANI SIRA HEPİMİZİ İLGİLENDİREN BÖLGESEL SORUNLAR DA VAR”

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da katılımıyla bu yıl 11 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde bugün çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Salgın, göç ve enerji sorunun küresel anlamda problem teşkil ettiğine, bunun yanı sıra bölgesel problemlerle de karşı karşıya kalındığına işaret eden Soylu, "Bu küresel problemlerin yanı sıra hepimizi ilgilendiren bölgesel sorunlar da var. Maalesef terör, uyuşturucu, sınırı aşan suçlar ve küresel bir problem olarak karşımızda duran siber suçlar. Bunlara karşı atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi de bölgesel ve ülkeler arası iş birliği." diye konuştu.

“YÜZLERCE GÖÇMEN YAKALANDI”

Macaristan'ın ortaya koyduğu iradeyle çok kısa bir zamanda yapılan hazırlıkla bugünkü projenin hayata geçirildiğini belirten Soylu, kaçak göç, uyuşturucu ve sınırı aşan suçlarla mücadele için Türk ve Macar polisinin bugün ortak bir projede yer aldığını söyledi.

Soylu, "Bunu 2019'da Şubat ayında Sırbistan'la başlatmıştık. Yüzlerce göçmen yakalandı. Birçok uyuşturucu maddesi yakalandı ve sınırı aşan suçlara müdahale edildi. İnanıyorum ki, ilk önce Macaristan'ın 2 kapısında ardından da 3'üncü kapıda geçekleştirilecek bu iş birliğinde çok daha güçlü sonuçlar elde edilecektir." dedi.

Bakan Soylu, Türkiye-Macaristan arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaptı. İlişkilerin hem Türk hem de Macar hükümetlerinin attıkları adımlar neticesinde daha da güçlendiğini kaydeden Soylu, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Macar Bakan'a teşekkür etti.

"TÜRKİYE'NİN BU TEKLİFİ İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ"

Pinter da konuşmasında, YDSK toplantısında iş birliği alanlarının görüşüldüğünü, bu kapsamda sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadele konusunun da ele alındığını söyledi. Bakan Soylu'nun teklifi üzerine Türk polisinin Macaristan sınırında görev yapması konusunun görüşüldüğünü ifade eden Pinter, "Türkiye'nin bu teklifi için müteşekkiriz ve saygıyla kabul ediyoruz." dedi.

İLK ETAPTA 25 POLİS GÖREVLENDİRİLECEK

Pinter, anlaşma kapsamında Türkiye'nin, Macaristan'da 50 polis görevlendireceğini ifade etti. Macaristan'da ilk etapta 25 polisin görevlendirilmesi, daha sonra bu sayının 50'ye çıkarılması öngörülüyor.