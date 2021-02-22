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    Türk polisi, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

    Emniyet Genel Müdürlüğü, sokak operasyonları kapsamında son bir haftada, 57 ilde 4 bin 82 kişiye adli işlem uyguladı. Gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 15:44
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    Türk polisi, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

    Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı 57 ilde sokak operasyonları gerçekleştirdi.

    Gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 4 bin 82 kişiye adli işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    BİR HAFTALIK OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

    Edinilen bilgiye göre, sokak operasyonlarında bir haftada, 131 kilogram(kg) eroin, 104 kg esrar, 106 kg bonzai, 6 kg metamfetamin, 3 kg kokain, 16 bin sentetik ecza, 4 bin ecstasy, 108 kök kenevir, 4 kg skunk, 14 kg kimyasal, 37 tabanca/tüfek ve 174 bin 905 Türk Lirası ele geçirildi.

    Türk polisi, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor #1

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