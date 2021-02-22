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Türk polisi, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Türk polisi, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, sokak operasyonları kapsamında son bir haftada, 57 ilde 4 bin 82 kişiye adli işlem uyguladı. Gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.