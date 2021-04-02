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- Türk Sahil Güvenlik botundan Yunan gemisine müdahale
Türk Sahil Güvenlik botundan Yunan gemisine müdahale
Mültecilerin bulunduğu botu karasularımıza itmek isteyen Yunan gemisi, Türk Sahil Güvenliği engeline takıldı.
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 15:34
- Güncelleme : 02.04.2021 - 15:45
Yunanistan'ın mültecilere yaşattığı insanlık dramı devam ediyor.
Yunan karasularına giren bir mülteci botu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından engellenmeye çalışıldı.
Botu Ege Denizi açıklarında Türk karasularına itmeye çalışan Yunanlıları Türk Sahil Güvenliği gemisi karşıladı.
Yaşanan duruma kayıtsız kalmayan Türk Sahil Güvenliği, Yunan gemisine müdahale ederek denizde zor anlar yaşayan mültecileri kurtardı.
Türk Sahil Güvenlik botundan Yunan gemisine müdahale