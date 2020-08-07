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- Türk savaş gemileri Akdeniz'e hareket ediyor
Türk savaş gemileri Akdeniz'e hareket ediyor
- AA & Ensonhaber
- 07.08.2020 - 09:28
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalışanlar yeni bir plana imza attı.
Yunanistan ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladı.
Kahire'de imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın yok hükmünde olduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir." ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan ile Mısır arasındaki sözde anlaşmaya, Türkiye sahada da cevap vermeye karar verdi.
SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'E AÇILIYOR
Türkiye, Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti.
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirileceği bildirildi.