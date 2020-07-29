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    Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'da

    Azerbaycan ile yapılacak ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 00:03
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    Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'da

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır gerginliği, Ermenistan'ın yaklaşık 3 hafta önce hem askeri hem de sivil yerleşimlere yönelik saldırılarıyla iyice tırmandı.

    ERMENİSTAN'A TATBİKATLA MESAJ

    Bölgede giderek ısınan atmosferde Ermenistan'a 'mesaj vermek için' Türkiye ve Azerbaycan, ortak gerçekleştirilecek askeri tatbikat için hazırlıklarını devam ediyor.

    Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'da #1

    2 HAFTA ORTAK TATBİKATLAR YAPILACAK

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında 29 Temmuz’dan 10 Ağustos’a kadar her iki ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar yapılacak.

    Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'da #2

    ASKERİ HELİKOPTERLER, TÖRENLE KARŞILANDI

    Ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir grup asker ve askeri helikopterler, Nahçıvan’da askeri törenle karşılandı.

    Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'da #3

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri uçağıyla getirilen savaş helikopterleri törenin ardından teknik ekipler tarafından tatbikat için hazır hale getirildi.

    Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'da #4

    Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'da #5

    Türk savaş helikopterleri Nahçıvan'da #6

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