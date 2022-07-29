Türk savaş pilotlarının zorlu eğitim süreci

Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katan pilotlar, oldukça stresli süreçlerden geçiyor. Pilotaj eğitiminde başarı oranı yüzde 50 olarak açıklandı.

İzmir'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin "pilot yuvası" olarak biliniyor.

Çelik kanatlarla vatan savunmasına önemli katkılar sunan komutanlık, jet pilotlarının zorlu göreve hazırlanmasında önemli bir rol üstleniyor.

Genç Kartallar, hayallerine ulaşıyor

Türk Hava Kuvvetleri'ne pilot yetiştiren tek merkez olan İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, "Genç Kartallar"ın hayallerine ulaşmak için verdikleri zorlu mücadeleye sahne oluyor.

Komutanlıkta Başlangıç Uçuş Eğitimi ve Temel Uçuş Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, tercihlerine ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacına göre jet pilotu ya da ulaştırma pilotu olmak üzere eğitimlerini bir sonraki aşamaya taşıyor.

6 aylık stresli süreç

Jet pilotu adayı öğrencilerin, çağrı adı "Arı" olan 121'inci Filo Komutanlığı'nda T-38M tipi jet uçaklarıyla yaptığı tekamül jet uçuş eğitimi görüntülendi.

Temel eğitimin ardından süpersonik jet uçağıyla ilk kez karşılaşan pilot adayları, 6 ay süren stresli bir sürece başlıyor. Akademik yer eğitimleri, simülatör ve uçuş eğitimlerinin tüm süreçlerinde başarılı olmaları gereken adaylar, her koşulda görev yapabilecek şekilde yetiştiriliyor.

Çeşitli uçuşlar yapılıyor

Adayların intibak safhası, görerek, alet, kol, taktik kol, gece ve seyrüsefer uçuşlarını başarılı bir şekilde icra etmeleri gerekiyor.

İntibak safhasında uçuşun temel niteliklerini öğrenen, "görerek" safhasında akrobasi manevraları ve kumanda tekniklerini geliştiren adaylar, "alet uçuşu"nda ise gece ve kötü hava koşullarında yer ve pist görüşü olmadan sadece uçaktaki imkanları kullanarak emniyetli uçuş icra etme eğitimini alıyor.

Yakın uçma deneyimi

"Kol uçuşu"nda ise birden fazla uçakla saatte 500-600 kilometre süratle seyrederken birbirlerine çok yakın şekilde uçma deneyimi yaşayan adaylar, taktik kol, seyrüsefer ve gece uçuşlarıyla tekniklerini geliştiriyor.

Tüm bu aşamaları başarıyla tamamlayan pilot adayları, brövelerini takarak savaş pilotu olmaya hak kazanıyor.

Bröve töreninde adayları ıslatma geleneği

2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başlangıç ve temel eğitimle birlikte yaklaşık 2 yıl süren eğitimi tamamlayarak jet pilotu olan adaylar için filo komutanlığı önünde geleneksel ıslatma merasimi düzenleniyor.

Üs komutanının da katıldığı törende komutanın emriyle şınav çekmeye başlayan pilotların üzerine komutan tarafından bir tankerden alınan su hortumla sıkılıyor. Komutanın "Hayırlı olsun" sözünden sonra hortumu alan pilotlar, komutanlarını ve birbirlerini ıslatarak brövelerini kutluyor.

"Bizden sonra bayrağı emanet edebileceğimiz kişileri hazırladık"

Törende her uçuş öğretmeni, kendi isminin yazılı olduğu bröveyi, yetiştirdiği öğrencisinin göğsüne takıyor.

Bunun anlamını Harekat Komutanı şöyle açıklıyor: "Biz bizden sonra bayrağı emanet edebileceğimiz kişileri hazırladık, onlar bizim brövelerimizi layıkıyla taşıyabilir."

Başarı oranı yüzde 50

121'inci Filo Komutanlığı'nda uçuş öğretmenliği yapan pilot yüzbaşı, pilotaj eğitimine başlayan adayların yaklaşık yüzde 50'sinin pilot olarak mezun olduğunu söyledi.

Pilot olmayı isteyen öğrencileri aralarında görmek istediklerini belirten yüzbaşı, "Teknolojiyi kullanabilen, kendini yenileyebilen, akademik bilgi birikimi ve altyapısı olan, kendine güvenen, özverili ve gayretli, çalışmayı kendine bir düstur edinmiş başarılı pilot adaylarını buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Savaş pilotu unvanıyla F-16 eğitimi

121'inci Filo Komutanı pilot albay ise Türkiye'nin kendi savaş pilotunu yetiştirebilen ender ülkelerden biri olduğunu, bunun yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin öğrencilerine de eğitim verdiklerini anlattı.

Albay, "Kendi savaş pilotunu yetiştirebilen ender ülkelerden biri olarak buradan mezun ettiğimiz pilotlarımız, brövelerini takarak savaş pilotu unvanıyla Balıkesir'de konuşlu Öncel Filo Komutanlığı'na F16 eğitimi alabilmek için katılış yapıyorlar.

121'inci Filo Komutanlığı olarak kendi öğrencilerimize eğitim vermenin yanında dost ve kardeş ülkelerin öğrencilerine de eğitim vermekteyiz." diye konuştu.

"Pilot olmanın tarifi yapılamaz"

AA'nın haberine göre, dayanıklılık ve sabır gerektiren eğitimin ardından pilot unvanı almaya hak kazandığını anlatan kadın teğmen, pilot olmanın tarifi yapılamaz bir gurur olduğunu söyledi.

"Çiğli'yi bitirmek" cümlesinin başlı başına çok büyük bir başarıyı gösterdiğini anlatan teğmen, "Bugün itibarıyla brövemizi taktık. Zorlu, acı dolu, keyifli... Hep birlikte olmak gurur verici. Yolun sonuna geldik ama aslında bu bizim için bir başlangıç.

Pilot olmanın tarifi yapılamaz gerçekten. İnsanın göğsü kabarıyor, bu anlatılmaz. Hava Harp Okulu'nun ardından Çiğli... 'Çiğli'yi bitirmek', bu cümleyi kurmak çok büyük bir başarı aslında." diye konuştu.

"Düğün günümüz sayılabilir"

En mutlu günlerinden birini yaşadığını anlatan başka bir pilot teğmen ise "20 aydır süren emeklerimizin karşılığını şu an alıyoruz. En mutlu olduğumuz günlerden biri bugün, düğün günümüz sayılabilir.

Bizler, Hava Kuvvetlerinin saflarına katıldığımız için çok mutluyuz. Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.