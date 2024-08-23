Türk savunma sanayiinin gururu KAAN Çin basınında Çin ordu gazetesi, Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağı projesini derinlemesine ele aldığı bir makale yayınladı. Makalede, F-35 projesinden çıkarılmasının Türkiye’yi kendi savaş uçağını geliştirmede daha azimli hale getirdiği belirtildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin yıllar boyu süren çalışmaları sonucu üretilen SİHA'lar, Türk ordusunun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

O envanterlerden biri de Türk savunma sanayiinin gururu KAAN...

KAAN, adından söz ettirmeye devam ediyor. Çin ordu gazetesi, Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağı projesini derinlemesine ele aldığı bir makale yayınladı.

Makalede, F-35 projesinden çıkarılmasının Türkiye’yi kendi savaş uçağını geliştirmede daha azimli hale getirdiği belirtildi.

"KAAN TAM BİR 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI"

"ABD yaptırımları Türkiye’yi azimlendirdi" yorumunda bulundu, "KAAN tam bir 5'inci nesil savaş uçağı" tespiti yapıldı.

Çin ordu gazetesi, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN ile ilgili tam sayfa makale yayınladı.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALDIĞI VURGUSU

‘Türkiye’nin 5. Nesil Uçağı KAAN'ın AR-GE’sinin Başlangıcı ve Sonu’ başlıklı makalede, Türkiye'nin milli muharip uçağının geliştirilme sürecine derinlemesine yer verildi.

Yazıda, "ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarması, Türkiye’yi savaş uçağı geliştirmede azimlendirdi." yorumunda bulunuldu.

Türkiye'nin savunma sanayiinin dışa bağımlılığının 2002'de yüzde 80 iken bugün bu oranın yüzde 20'ye gerilediğine dikkat çekildi.

"DÜNYADA 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI KULÜBÜNE GİREN AZ SAYIDA ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE"

Yazıda, KAAN’ın beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip olduğu da kaydedildi.

KAAN’ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetlerini taşıdığına atıf yapıldı.

"Kaan gerçek bir 5'inci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir." yorumunda bulunuldu.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı." ifadelerine de yer verildi.

"Dünyada 5'inci nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıda ülkeden biri olmak Türk halkını mutlu ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

TB2'NİN KOPYASINI YAPMIŞLARDI

Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2i, Çin'in de radarına girdi.

Çin savunma sanayinin önemli firmalarından olan CETC, üretmeyi planladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) maketini görücüye çıktı.

Maketin, Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.