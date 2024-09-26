Türk savunma sanayisi İHA ihracatını çeşitlendirecek Baykar ve Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen araçların başarılarıyla "en fazla insansız hava aracı ihraç eden ülke" haline gelen Türkiye, daha küçük sınıftaki İHA'ları üreten şirketlerin çabalarıyla bu başarıyı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

AA

Türk savunma sanayisi destan yazmaya devam ediyor...

Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, Anka ve Aksungur, yurt içindeki başarılarını yurt dışına da taşıyıp birçok ihracat sözleşmesine imza attı.

İHA PAZARINDA LİDERLİĞE YÜKSELDİK

Bu başarılarla Türkiye, uluslararası insansız hava aracı (İHA) pazarında liderliğe yükseldi.

Baykar veTürk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) bu başarısını daha küçük ve farklı sınıflarda sürdürmek isteyen Türk şirketleri birçok ürün geliştirip bunları yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

YENİ ÜRÜNLER TANITILDI

Bu firmalardan biri olan Robit Teknoloji, bir süredir yürüttüğü çalışmaları sonunda ortaya çıkan ürünleri Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii (ADEX) Fuarı’nda tanıttı.

Fuarda, yeni tasarımıyla ilk kez yurt dışında sergilenen FPV kamikaze dron (dron kamerasından alınan görüntünün pilotun gözündeki gözlüğe getirilmesiyle kullanılan dron) AZAT, ilgiyle karşılandı.

Robit Teknoloji İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı yaptığı açıklamada, yakın zamanda uluslararası heyetle yaptıkları teknoloji gösteriminin ardından AZAT'la ADEX Fuarı'na katıldıklarını söyledi.

Teknoloji gösterimi sonrasında fuarda yoğun ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Özboyacı, seri üretim aşamasına gelen AZAT'a yönelik farklı heyetlerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"YERLİ ÜRETİME VERİLEN ÖNEMİN ÜRÜNÜ"

ADEX Fuarı'nın yerli teknoloji ile geliştirilen AZAT'ın uluslararası pazara açılması açısından önemli bir kilometre taşı olacağını vurgulayan Özboyacı, şöyle konuştu:

Birçok ülke teknoloji transferi için kapımızı çalıyor. AZAT için ihracat yolunun açıldığını söyleyebiliriz. Sözleşme aşamasına getirdiğimiz ihracat görüşmelerimiz var. Yeni gelişen iş fırsatları da oldu. AZAT, yakın zamanda 3 kıtada çeşitli iklim ve çevre koşullarında uçan, ihraç edilen bir ürün olacak. Fuar birçok firmanın dron sistemlerini gösterdiği bir panayır alanı iken Robit Teknoloji, AZAT ile alışılmış ürünlerin dışında bir FPV çalışması ile farklılaştı. AZAT, son dönemde ülkemizde yerli üretime verilen önemin bir ürünü. Yakında yeni üretim tesisi ve eğitim alanları ile Robit Teknoloji, bu ürünü uluslararası alana çıkararak ülkemizin İHA teknolojisinde ulaştığı noktaya kendi sınıfında katkı sağlayacak.

"SİVİL SEKTÖR DE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Montaj yapmanın ve parçaları bir araya getirmenin ürün yapmak, marka olmak anlamına gelmediğini ifade eden Özboyacı, şunları kaydetti:

Yerli firma olmak yerli ürün üretmek ciddi test ve ürün geliştirme aşamalarından geçmeyi gerektiriyor. Global dünyada bu alan çok rekabetçi ve çok inovatif çalışmaları barındırıyor. Harp sahasının zorlu koşullarına göre tasarlanan AZAT'ta, alt sistem düzeyinde otopilot, motor sürücüler, link sistemleri, video haberleşme sistemleri, güvenli elektronik ateşleme sistemleri ve bu sistemleri kontrol eden üst düzey entegre yazılım sistemleri yerli. Buna hızlı servis ve satış sonrası destek çalışmalarını da entegre ettik. İsteğe bağlı olarak uçuş süresi, uçuş hızı, menzili, batarya çeşidi opsiyonel olarak değiştirilebiliyor.

İbrahim Yiğit Özboyacı, AZAT'ın askeri versiyonuyla yetinmeyeceklerini, sivil sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin de gündemleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)