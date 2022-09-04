Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
362.601
-0.57%
BTXN Coin
5.01
2.24%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa'da vitrine çıkıyor

    Türk savunma sanayisi şirketleri, 6-9 Eylül'de Polonya'nın Kielce kentinde gerçekleştirilecek olan askeri fuar MSPO 2022'ye katılım sağlayacak.
    • 04.09.2022 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa'da vitrine çıkıyor

    Türk savunma sanayisi, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Türk savunma sanayisi şirketleri Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de boy gösterecek.

    Alınan bilgiye göre, bu yıl 30'uncusu yapılacak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO'da, dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonları yer alacak. Fuara, 6-9 Eylül'de Polonya'nın Kielce kenti ev sahipliği yapacak.

    Lider ülke: Türkiye

    MSPO'ya 2013 yılında "Lider Ülke" olarak katılan Türkiye, fuarda ikinci kez bu statüde ağırlanacak. MSPO 2022'de, Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayisi iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için zemin hazırlanması hedefleniyor.

    Fuara, 26 firma katılım sağlayacak

    Türkiye, MSPO 2022'ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle 26 firma ile katılım sağlayacak.

    Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta Avrupalı olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak.

    Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa da vitrine çıkıyor #1

    Fuara katılacak şirktler

    AA'nın haberine göre; fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak.

    Türkiye Milli Pavilyonu'nda, Polonya askeri yetkilileri başta olmak üzere fuar katılımcılarına Türk savunma sanayii ve ileri teknolojik yetenekleri hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

    Fuara Türkiye'den Aksa Run Flat (TEKCAN), Alp Havacılık, ASELSAN, ASFAT, Ata Silah, Baykar, Dorçe, Garanti Kompozit, HATSAN, HAVELSAN, İŞBİR Elektrik, Katmerciler, Koluman, MKE AŞ, Nero Endüstri, Nurol Makine, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, STM, TRANSVARO, TUALCOM, TURMAKS, ZSR katılacak.

    Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa da vitrine çıkıyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı
    3. Sayfa

    Devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi
    İç Haber

    Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi

    Görüş Bildir