Türk SİHA’ları Alman ordusunu önlem almaya zorladı

Alman basınından Frankfurt Allgemeine Zeitung, Azerbaycan tarafından kullanılan Türk SİHA'larının, 190'dan fazla Ermeni tankını imha etmesinin Alman ordusunda şoka neden olduğunu yazdı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en güçlü yatırımlardan biri olan İHA ve SİHA'ların başarısı, Almanları korkuttu.

Frankfurt Allgemeine Zeitung gazetesi, Almanya'nın Azerbaycan tarafından kullanılan Türk SİHA'larını engelleyecek hava savunma sistemine sahip olmadığını yazdı.

FAZ'daki makalede, Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarılarının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı'nın, Alman ordusunun hava savunma sisteminin SİHA'ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulandı.

ALMAN SAVUNMA SİSTEMİ DE, SİHA'LARI ÖNLEME KONUSUNDA YETERSİZ ÇIKTI

Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in, bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için birtakım öneriler hazırladığı kaydedildi.

'SİHA SALDIRILARINA KARŞI SAVUNMASIZIZ' İTİRAFI

Almanya'nın 2013 yılında hava savunma sistemine ihtiyaç görmediği için herhangi bir modernizasyona gitmediği belirtilen makalede, "Şimdi, SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyacı var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürpriz oldu." ifadeleri kullanıldı.

Ermeni askerlerin SİHA karşısındaki çaresiz anları

"SAVUNMASIZLIK ERMENİLERİN MORALİNİ BOZDU"

Makalede, "Çatışmalar sırasında İsrail ve Türkiye tarafından üretilen Azerbaycan SİHA'ları, 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Ermeni askerleri saldırılara karşı savunmasız oldukları için morallerini bozdu. Bununla ilgili haberler, Alman ordusunda şoka neden olmuştu." değerlendirmesinde bulunuldu.

MALİYETİ 600 MİLYON EURO

Almanya'da Amerikan Patriot Bataryası bulunduğu ancak bunların hızlı bir şekilde modernize edilmesi gerektiği vurgulanan makalede, bunun da 600 milyon euro maliyeti olacağının hesaplandığı belirtildi.

Ayrıca şu anda Savunma Bakanlığının 13 milyar euroyu aşan bir değere sahip olan modern bir Alman hava savunma sistemi (TLVS) için planları olduğu kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZLERİ HATIRLANDI

Öte yandan Almanya'da Türk SİHA'ları nedeniyle yaşanan panik akıllara, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini getirdi.

CHP Lideri, "Savunma sanayini niye daha büyütmedik? Daha büyütebilirdik, daha güçlü olabilirdik." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu: Savunma sanayisini niye daha büyütmedik? VİDEO