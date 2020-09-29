Türk SİHA'ları Ermenistan sınırında

Türkiye, Ermenistan ordusunun saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a destek amacıyla SİHA'larını havalandırdı.

Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Bakü'den paylaşılan son bilgiye göre, Ermenistan ordusunun saldırılarında 11 sivil şehit düştü, 33 sivil yaralandı.

Türkiye, çatışmaların başladığı andan itibaren Azerbaycan'a olan desteğini her platformda yüksek sesle dile getirdi.

TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbi ile dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir." mesajı verirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın yurt dışından getirdiği paralı askerleri geri göndermesi gerektiğini belirtti.

SİHA'LAR HAVALANDI

Azerbaycan'a destek açıklamaları ışığında Türk SİHA'ları, görev için havalandı. Radar görüntülerine göre, SİHA'ların Ermenistan sınırında keşif ve gözetleme faaliyetleri kapsamında uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

Türkiye'nin bu hamlesiyle ilgili "Ermenistan'a gözdağı" şeklinde yorumlar yapıldı.

AZERBAYCAN, TOPRAKLARINI GERİ ALIYOR

Bu arada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başarıyla devam ediyor.

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