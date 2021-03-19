Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde

Türkiye'nin ürettiği ve sahada birçok başarıya imza atan insansız hava araçlarını bu kez Fransa basını mercek altına aldı. AFP, SİHA'ların Libya, Suriye ve Karabağ'daki başarısına dikkat çekti.

Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar bir kez daha Avrupa basınının gündeminde yer aldı.

Fransız Haber Ajansı’nda (AFP) yer alan haberde, Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'larının, Türkiye’nin hava araçları sektöründe önde gelen ihracatçı olma yolunda ilerlediği ifade edildi.

Analistler SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin dış politikasının giderek güçlendiğini, etki alanlarının genişlediğini belirtti.

KARABAĞ BAŞARISI

Türkiye’nin Suriye'de, rejim güçlerinin kuzeybatıdaki İdlib ilinde ilerlemesini durdurmak için SİHA kullandığını ifade edilen haberde Türkiye'nin Libya'da, Trablus'taki müttefik hükümetinin yardımına uçtuğu hatırlatıldı.

Haberde, Türk SİHA’ların Azerbaycan'ın onlarca yıl sonra Dağlık Karabağ'ı topraklarına geri katmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

"ÖNCÜ OLMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR FIRSAT"

AFP, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada lider olabileceğimiz veya yeni teknolojilerin öncüsü olabileceğimiz bu alana girmek istedik, SİHA’larımız bunun için mükemmel" ifadelerine yer verdi.

İhracat ile ilgini yorumda bulunan Demir'in "Sürdürülebilir bir savunma sanayi ihracatı gerektirir" sözleri kaydedildi.

SİHA ihracatı sürdürülebilir savunma sanayi için gerekli Türkiye’den üretilen SİHA’ların ilk kez 2016 yılında PKK ile mücadelede de kullanıldığını hatırlatan AFP, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin Tunus’a Aralık ayında 80 milyon dolar değerinde “Anka” adı verilen SİHA’ların ilk satışı için anlaşma imzaladığını kaydetti.

Bir süredir SİHA’ların “Bayraktar TB2” adını taşıyan farklı modelinin Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’a ihracat edildiği ifade edildi.

"ÇOK SAYIDA ÜLKE İLGİLENİYOR"

Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da Türk sistemlerine ve insansız hava araçlarına ilgilenen çok sayıda ülke olduğunu vurgulayan Demir "Türkiye'yi ziyaret ettiler ve bazıları tekliflerimizi değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.