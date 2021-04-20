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    Türk SİHA’larına bir övgü de İspanya'dan

    Suriye, Libya ve Azerbaycan'da destan yazan Türk SİHA’ları dünya basınının gündeminden düşmüyor.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 11:05
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    Türk SİHA’larına bir övgü de İspanya'dan

    İspanyol gazetesi El Periódico Bayraktar TB2 SİHA’ların başarısına geniş yer verdi.

    Gazete, Baykar Savunma tarafından üretilen ve geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’larının, savaşın doğasını değiştirdiğini ifade etti.

    Gazetede yer alan makalede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda, SİHA’ların üstün başarı gösterdiği ifade edilerek, SİHA’lar için, ‘Türk ordusunun tacındaki pırlanta’ benzetmesi yapıldı.

    SURİYE'DE ATEŞKESİ GETİRDİ

    Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e başlattığı saldırının, Türk SİHA’ları tarafından durulduğunu yazan İspanyol gazetesi, birkaç gün içinde Rus yapımı uçaksavar ve hava savunma sistemleriyle birlikte Esad rejimine ait birçok tankın da etkisiz hale getirildiğini belirtti.

    Haberde, “Mart ayı başında Türk ordusunun müdahalesi, Covid-19 salgını ve Suriye’deki ekonomik kriz nedeniyle ülkede silahlar sustu.” denildi.

    Türk SİHA’larına bir övgü de İspanya dan #1

    "SİHA'LAR ÇOK ETKİLİ"

    İspanya’daki Navarra Üniversitesi profesörü Michael Tanchum, "Türkiye’nin SİHA’ları etkin kullanımı, savaşın doğasını değiştirdi. Ancak bu durum sadece SİHA’larla alakalı değil. SİHA’lar çok etkili çünkü birçok ülkenin maliyetini karşılayamayacağı sofistike elektronik sistemlerle dolu. Ayrıca birçok ülkenin bu sistemleri kullanabilecek kadar eğitimli personelleri yok." dedi.

    HAFTER DURDURULDU

    Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki resmi temsilci Ulusal Milli Birlik (UMB) hükümetinin Türk SİHA’ları sayesinde Trablus’a taarruz eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i durdurduğunu aktaran gazete, UMB’nin karşı taarruza geçmesine olanak sağladığını ifade etti.

    AZERBAYCAN'A ZAFER GETİRDİ

    Gazete son olarak Türk SİHA’larının Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çıkan savaşta, Azerbaycan’a zaferi getirdiğini belirtti.

    Türk SİHA’larına bir övgü de İspanya dan #2

    Foreign Policy'den Türk SİHA'larına övgü haberi

    Türk SİHA’larına bir övgü de İspanya dan #3

    Türk SİHA’ları Alman ordusunu önlem almaya zorladı haberi

    Türk SİHA’larına bir övgü de İspanya dan #4

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