Türk SİHA'larını Google'da en çok Ermenistan arattı

Türk SİHA'larını Google'da en çok Ermenistan arattı

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde başrol oynayan Türk SİHA'ları, son 1 yılda en çok Ermenistan'da aratıldı.

Türkiye, İHA ve SİHA'larındaki başarısıyla dünyada marka haline geldi.

Dünyanın, Türk SİHA'larının neler yapabildiğini net bir şekilde gördüğü yer ise Karabağ çatışmaları oldu.

Azerbaycan ordusu, elindeki Türk SİHA'larını kullanarak Ermenistan ordusunu adeta darmaduman etti.

ERMENİLERİN BAYRAKTAR TB2 MERAKI

Ermeni ordusunun aldığı ağır darbeler, ülkedeki Google aramalarına da yansıdı.

Son 1 yılda, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2'yi en çok Ermenistan merak etti.

Arama motoru Google'da milyonlarca kez aratılan Bayraktar TB2 için en fazla arama Ermenistan'da yapıldı.

Google verilerine göre; Ermenistan'ın ardından Azerbaycan ve Türkiye listede yer aldı.

4. sırada ise Türkiye'nin askeri gücünden endişe duyan Yunanistan var.

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