Karabağ zaferinde büyük rol oynayan SİHA'lar, askeri geçitte boy gösterdi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda, Dağlık Karabağ zaferi kutlandı.

Büyük coşku yaşanan törende, Ermenistan mevzilerini çaresiz bırakan Türk SİHA ve İHA'ları da geçiş yaptı.

Askeri kamyonetler üzerinde Azadlık Meydanı'ndan SİHA'ların geçtiği sırada, geçitteki askeri envanteri törene katılanlara tanıtan sunucunun coşkusu ise duyulmaya değerdi.

"SARSITICI, DAĞITICI DARBELER VURAN"

Sunucunun "Düşmana sarsıtıcı, dağıtıcı darbeler vuran pilotsuz uçuş aparatı Bayraktar TB2" ifadelerine mehter ezgileri de coşku kattı.

Türk SİHA'larının Azadlık Meydanı'ndan geçtiği anlar ViDEO