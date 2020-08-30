Türk Silahlı Kuvvetleri'nden anlamlı 30 Ağustos klibi

Zafer Bayramı nedeniyle komandoların yer aldığı klip, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından paylaşıldı.

Bugün, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tüyleri diken diken eden bir video geldi.

Komandolar 30 Ağustos Zafer Bayramı için RAP müzik eşliğinde klip hazırladı.

"CEPHEDE BİLE KÜFRE DÜŞMEMİŞ TÜRK ASKERİYİZ"

Klip, "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile, küfre düşmemiş Türk askeriyiz." mesajıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'den 30 Ağustos Zafer Bayramı klibi İZLE