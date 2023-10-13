Türk Silahlı Kuvvetleri'nden "Ateş Serbest-2023" faaliyeti Ateş gücünün sergilendiği “Ateş Serbest-2023” faaliyetinde, envanterden çeşitli silahlar sergilendi.

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterini genişletmeye ve sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş gücünü sergilediği “Ateş Serbest-2023” faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun katılımıyla Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası’nda gerçekleşti.

Pek çok personel katıldı

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ortak faaliyete Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından pek çok personel katıldı.

TSK envanterinde bulunan silah sistemlerinin 50’si sergilendi

Faaliyette TSK envanterinde bulunan silah sistemlerinin 50’si sergilenirken, 42 silah sistemi de aktif olarak atışlarda kullanıldı.

Öte yandan faaliyette yerli üretim silah ve sistemler de kullanıldı. MPT-55, MPT-76, KNT-76 ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri, Kargu vurucu İHA, T-129 Atak, Korkut hava savunma gibi yerli silah ve sistemler yer aldı.

Ayrıca AKIN TİCA, SAR MT-D makineli tüfek ve 8,59 mm KN-12 keskin nişancı tüfeği ilk defa gösterime çıktı.

Boran çekili obüs gibi ürünler de sergi alanında yer aldı

Tatbikat öncesi ise TSK envanterinde bulunan silah sistemleri sergilendi. TSK mensuplarınca silah sistemleri hakkında bilgiler verilirken, envantere yeni giren Hisar A, Hisar O gibi hava savunma sistemleri ve Boran çekili obüs gibi ürünler de sergi alanında yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)