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AA

Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda "Kış Tatbikatı-2025" gerçekleştirildi.

Sıfırın altındaki sıcaklıklarda devam eden tatbikata birçok ülkeden asker de katıldı.

Son yaşanan gelişmede ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Ocak'ta başlayan Kış Tatbikatı-2025'in planlandığı gibi büyük başarıyla tamamlandığını duyurdu.

DOST VE MÜTTEFİK UNSURLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda düzenlenen Kış Tatbikatı-2025'in, dost ve müttefik unsurların katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatla, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme ve eğitim seviyelerini geliştirmelerinin amaçlandığı vurgulandı.

"KIŞ TATBİKATI-2025, PLANLANDIĞI GİBİ BÜYÜK BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Tatbikata katılan dost ve müttefik ülkeler, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen gösterdikleri üstün performansla tüm hedefleri tam isabetle imha etti. 20 Ocak 2025'te başlayan ve 5 Şubat 2025'te Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirilen Kış Tatbikatı-2025, planlandığı gibi büyük başarıyla tamamlandı.

Ayrıca paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.