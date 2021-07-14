Türkiye'deki solcular, Küba'da komünist rejime yönelik başlayan isyanı ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Küba'da ağırlaşan ekonomik durum sonrası komünist rejime isyan eden halk, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in istifasını istedi.

Hükümetten özgürlük ve daha iyi bir yaşam bekleyen Küba halkı, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

KÜBA'DA HALK AYAKLANDI, ÖZGÜRLÜK İSTİYOR

Yoksulluğun ve ağır yaşam şartlarının hüküm sürdüğü ülkede başlayan protesto gösterileri artarak devam ediyor.

Küba'da halk özgürlüğü ve insanca yaşam şartları için mücadele ederken, Türkiye'de ise solcular mevcut komünist rejimi desteklemeye devam ediyor.

Türk solundan, ABD Büyükelçiliği önünde Küba protestosu

SOLCULAR, ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Bugün, Küba halkının sefaletini görmezden gelen küçük bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Eylemde, “Ey İnsan Soyunun En Büyük Düşmanı ABD Haydudu! Küba Halkını ve Önderliğini Yenemediniz, Yenemeyeceksiniz!” yazılı pankart açıldı.

Elçilik önünde açıklama yapan grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.