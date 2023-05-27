Türk Tabipler Birliği Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi İdeolojik hesaplar yaparak hükümetin attığı her adımın karşısına yer alan Türk Tabipler Birliği, seçim çağrısı yaptı.

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28 Mayıs seçimi öncesi adaylara destek açıklamaları peş peşe geliyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çağrı yapanların listesine Türk Tabipler Birliği de katıldı.

Terör örgütüne yapılan operasyonlar için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralar atan oluşum, PKK sempatizanı eski başkanlarıyla tanınıyor.

En büyük destekçileri Kandil'in partisi HDP olan TTB, kendi işleri dışında ülkenin yararına olan her şeye karşı geliyor.

"Değişim zamanı"

Yeni hedefleri seçim olan oluşum, "Emeğimizin kıymetinin bilindiği sağlıklı bir gelecek umut edebilmek için artık değişim zamanı" ifadeleriyle yazılı açıklama yaptı.

Dünyada övgüler alan sağlık sisteminin eleştirildiği açıklamada şehir hastaneleri hedef alındı.

HDP'nin destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu için de oy istendi.