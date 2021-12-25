Türk Tabipler Birliği, Turkovac’ı sorguluyor

Çin, Rus ve Alman aşıları hakkında hiçbir sorgulama yapmayan Türk Tabipler Birliği, Turkovac’a karşı güvensizlik içerisinde.

Geçtiğimiz dönemlerde birçok şeye karşı çıkan ve kapatılması yönünde tepkiler gören Türk Tabipler Birliği'nin son hedefi Türk aşısı 'Turkovac'...

Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aşı, 22 Aralık itibariyle acil kullanım onayı alarak seri üretime başladı.

Türkiye için büyük bir başarı niteliği taşıyan müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Türk Tabipler Birliği ise bu gelişmelerin ardından Turkovac aşısını sorgulamaya başladı.

"TÜM BİLİMSEL VERİLER İVEDİLİKLE PAYLAŞILSIN"

Meslek odasının sosyal medya hesabında, "Sağlık Bakanlığı'ndan Turkovac ile ilgili tüm bilimsel verileri ivedilikle paylaşmasını bekliyoruz." paylaşımına yer verdi.

Bu paylaşım ile Türkiye'nin yerli aşısının, bilimsel yönde yetersiz kaldığı öne sürüldü.

TURKOVAC aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyat VİDEO