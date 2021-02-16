Türk Tabipleri Birliği'nden Gara açıklaması

Türk Tabipleri Birliği, Gara'da şehit edilen askerler ve vatandaşlarımız için "üzgünüz" demekle yetindi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde, terör örgütü PKK hedeflerine yönelik yürüttüğü Pençe Kartal-2 operasyonunda tüm hedefler başarıyla imha edilirken, 3 askerimiz çatışmada şehit olmuş, teröristlerin elinde yaklaşık 5 yıldır rehin tutulan 13 vatandaşımız da haince katledilmişti.

Türkiye ortak acıda birleşirken, teröre terör, teröriste de terörist diyemeyenler, halen bu acıları istismar etmeye devam ediyor.

TTB: "ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

Hendek operasyonlarına karşı imza toplayan Türk Tabipleri Birliği, yine şaşırtmayarak, şehitlerden çok "rehine operasyonunun başarısızlığı" üzerinden algıya başladı.

"Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz."

ERMENİ YALANLARINI SAVUNAN, TÜRKİYE'Yİ KATLİAMCI GÖSTEREN BİR BAŞKANLARI VAR

Türk Tabipleri Birliği'nin başkanlığına seçilen Şebnem Korur Fincancı, Ermenilerin soykırım yalanlarını savunup, hendep operasyonlarında da Türkiye'yi katliam yapmakla suçlayan bir isim olarak tanınıyor.

İdeolojik hesaplar yaparak hükümetin attığı her adımın karşısına yer alan Türk Tabipler Birliği'ne karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "kapatılsın" çağrısı geldi.

MHP Lideri'nin bu çağrısının ardından siyasi isimler arasında tartışmalar çıktı.

CHP VE HDP SAHİP ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını saçma olarak değerlendirdi. CHP'ye HDP'den de destek geldi.

HENDEK OPERASYONLARINA KARŞI İMZA TOPLADI, TÜRK ASKERİNE DİL UZATTI

Türk askerinin hendek kazan teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediği dönemde imza toplayan isimlerden biri olan Fincancı, Türk askerini Cizre'de katliam yapmakla suçladı.

ERMENİ YALANLARINI SAVUNDU

Ermenistan'ın soykırım yalanlarını da savunan Şebnem Korur Fincancı, verdiği bir röportajda "Bahattin Şakir, Teşkilatı Mahsusa'nın siyasi masa şefi. Özellikle de Ermenilerin katledilmesinde, soykırım sürecinden birinci derecede sorumlu olan kişilerden biri olarak adı geçen insan. Tabii bir hekimin, özellikle de insanların katledilmesininde oynadığı rol hepimiz için çok ağır. Hep beraber, özellikle meslektaşları olarak utanç duymamak elde değil elbette." ifadelerini kullanmıştı.