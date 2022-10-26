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    Türk Tabipleri Birliği: Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından Türk Tabipleri Birliği'nden ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 10:26
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    Türk Tabipleri Birliği: Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz

    Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

    Destek açıklaması geldi

    Gözaltı kararı sonrası Türk Tabipleri Birliği'nden, Şebnem Fincancı'ya destek açıklaması geldi.

    Türk Tabipleri Birliği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz"

    "Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz!"

    Türk Tabipleri Birliği: Fincancı ya yapılanları asla kabul etmiyoruz #1


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