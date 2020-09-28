Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı oldu

Türk Tabipleri Birliği'nin başkanlığına seçilen Şebnem Korur Fincancı, Ermenilerin soykırım yalanlarını savunup Türkiye'yi suçlayan bir isim olarak tanınıyor.

Türkiye, koronavirüs salgınının etkisini göstermesiyle birlikte güçlü sağlık sisteminin farkını tüm dünyaya gösterdi.

Avrupa ve Amerika'da sağlık sistemi büyük ölçüde çökerken Türkiye şehir hastaneleri sayesinde virüsle mücadelede farkını ortaya koydu.

Türk Tabipler Birliği ise bu süreçte her zaman Sağlık Bakanlığı'nın karşısında yer aldı.

İdeolojik hesaplar yaparak hükümetin attığı her adımın karşısına yer alan Türk Tabipler Birliği'ne karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "kapatılsın" çağrısı geldi.

MHP Lideri'nin bu çağrısının ardından siyasi isimler arasında tartışmalar çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını saçma olarak değerlendirdi. CHP'ye HDP'den de destek geldi.

Tartışmalar devam ederken Türk Tabipler Birliği yeni başkanını belirlemek üzere seçime gitti.

Seçimlerin kazananı Şebnem Korur Fidancı oldu.

TTB Başkanı olan Fidancı, geçmişte oldukça tartışılan açıklamalara imza atan bir isim olarak biliniyor.

HENDEK OPERASYONLARINA KARŞI İMZA TOPLADI, TÜRK ASKERİNE DİL UZATTI

Türk askerinin hendek kazan teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediği dönemde imza toplayan isimlerden biri olan Fidancı, Türk askerini Cizre'de katliam yapmakla suçladı.

ERMENİ YALANLARINI SAVUNUYOR

Ermenistan'ın soykırım yalanlarını da savunan Şebnem Korur Fidancı, verdiği bir röportajda "Bahattin Şakir, Teşkilatı Mahsusa'nın siyasi masa şefi. Özellikle de Ermenilerin katledilmesinde, soykırım sürecinden birinci derecede sorumlu olan kişilerden biri olarak adı geçen insan. Tabii bir hekimin, özellikle de insanların katledilmesininde oynadığı rol hepimiz için çok ağır. Hep beraber, özellikle meslektaşları olarak utanç duymamak elde değil elbette." ifadelerini kullanmıştı.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Şebnem Korur Fidancı, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan "Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun da kurucuları arasında yer aldı.

PKK GAZETESİNE DESTEK

Fidancı, PKK'nın gazetesi olarak bilinen ve daha sonra kapatılan Özgür Gündem'in de bir dönem nöbetçi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştı.