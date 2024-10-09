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AA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artmaya başladı.

Bunun üzerine Türkiye dahil birçok ülke, Lübnan'da bulunan vatandaşlarını dahil etmeye başladı.

Bugün ise başvuruda bulunan Türk vatandaşlarını alacak olan Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi de limana geldi.

İki amfibi gemisine bindirilen siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'e getirilecek.

GEMİDE YARDIM MALZEMELERİ DE VAR

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi de ulaştırıldı.

AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Lübnan'a ulaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TAHLİYELER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"