İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artmaya başladı.
Bunun üzerine Türkiye dahil birçok ülke, Lübnan'da bulunan vatandaşlarını dahil etmeye başladı.
Bugün ise başvuruda bulunan Türk vatandaşlarını alacak olan Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi de limana geldi.
İki amfibi gemisine bindirilen siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'e getirilecek.
GEMİDE YARDIM MALZEMELERİ DE VAR
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi de ulaştırıldı.
AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Lübnan'a ulaştığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TAHLİYELER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz Lübnan’a ulaştı.
İki adet çıkarma gemimize tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi.
Beyrut’a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek.
Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek.
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