Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı Yüksel Özgen oldu Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı

İHA

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen getirildi.

Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama kararı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Prof. Dr. Yüksel Özgen kimdir?

1971 yılında Çorum’da dünyaya gelen Yüksel Özgen, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atanırken 1995 yılında Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

1999 yılında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde arşiv uzmanı olarak görev yaptı.

2000 yılında bir süre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde arşiv uzmanı olarak görevlendirildi.

2005 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkoloji Projesi kapsamında Arnavutluk Tiran Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevlendirilirken 2006 yılında yine aynı proje kapsamında Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı, aynı yıl üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı'na atandı.

2014-2018 yılları arasında Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Koordinatörlüğü, 2016-2019 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2017 yılında doçentlik ünvanını aldı ve 2023 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesi'nde profesörlük kadrosuna atandı.