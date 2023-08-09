Türk Telekom'da, Mehmet Ali Akben'e yeni görev
ensonhaber.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Eski Başkanı Mehmet Ali Akben, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Akben'in yeni görevi

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada 9 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Akben'in yönetim kurulu başkanı yardımcısı olarak yapacağı belirtildi.

Akben, 15 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete'ye yer alan kararla Başkanlığı'na atanmış, 17 Mayıs 2023 tarihinde de bu görevi sona ermişti.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanlığı'na atanmıştı.