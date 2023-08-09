Türk Telekom'da, Mehmet Ali Akben'e yeni görev

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Eski Başkanı Mehmet Ali Akben, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atandı.
Akben'in yeni görevi
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada 9 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Akben'in yönetim kurulu başkanı yardımcısı olarak görev yapacağı belirtildi.
Akben, 15 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete'ye yer alan kararla BDDK Başkanlığı'na atanmış, 17 Mayıs 2023 tarihinde de bu görevi sona ermişti.
Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanlığı'na atanmıştı.