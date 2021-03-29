Türk tır şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını söyledi

Gebze'de uluslararası taşımacılık şirketinde çalışan tır şoförleri, Yunanistan’ın, çeşitli bahaneler üreterek yaklaşık 3 aydır Türk şoförlerin girişlerine izin vermediğini öne sürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren uluslararası taşımacılık şirketinde çalışan 15 tır şoförü, evraklarını eksiksiz hazırlamalarına rağmen Yunanistan’ın; ‘Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanamamıştır’, ‘Vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye devlet topraklarından ayrılacağınıza ilişkin niyetiniz tam olarak saptanamamaktadır’ gibi gerekçelerle vizelerini onaylamadığını belirtti.

Yıllardır Yunanistan’a giriş çıkış yapan Türk tır şoförleri, sorunun çözülmesini istedi.

"BİRTAKIM BAHANELER ÜRETİYORLAR"

20 yıldır tır şoförlüğü yaptığını söyleyen Cemil Süren, “Sürekli yurt dışına gidiyorum. Yılbaşına kadar vize konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Özellikle son 7 yıldır Yunanistan hükümetinden sürekli vize almaktayım. O ülkeye gidip geliyorum. En son vizeye gönderdim ret geldi. 15 gün sonra yine gönderdim yine başka bir maddeden dolayı ret yedim. Üçüncü kez gönderdim yine ret yedim ve birtakım bahaneler üretiyorlar. Sebebini bilemiyoruz. Bulgaristan vizem var 1 yıllık ama Bulgar hükümeti beni geri çeviriyor. Şu anda çalıştığım firmada yaklaşık 15 arkadaşım bu durumda mağdur oldu. Vize alamıyorlar ve ret yiyorlar.” dedi.

"YUNANİSTAN’DAN RET ALINCA BULGARİSTAN’A DA GİREMEDİM"

Metin Deniz ise, “25 yıldır yurt içi ve yurt dışı çalışıyorum. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Almanya gibi ülkelere kimyasal madde taşıyorum. Yunanistan’a hiç gitmemiştim vize talebime ret geldi. Geçen cuma günü de kapıya gittiğimde Bulgaristan giremezsin dedi. Yunanistan’dan ret aldığımı ve Bulgaristan’a giremeyeceğimi söyleyip pasaportuma mühür vurdular. O mühür de Bulgaristan’a giriş çıkış yapamazsın mührü. Sorununuzu Yunanistan ile çözün diyorlar.” diye konuştu.

"ÜLKE GENELİNDE BİNLERCE MAĞDUR VAR"

Uluslararası nakliyat firması yöneticisi Ferhan Aşık, “Bizim bu sene ilk defa başımıza geldi. Şoförlerimiz Yunanistan, Bulgaristan başvurularında ret aldılar. Ret maddelerini inceledik, tekrar güncelledik evraklarımızı ama yıllardır yurt dışına çalışan şoförlerimiz ret aldı. Yunanistan’dan aldıkları ret, Bulgaristan’da önlerine sorun olarak çıktı. Bizim gibi ihracat yapan yüzlerce firma var ve mağdurlar. Uluslararası Nakliyeciler Derneği de girişimlerde bulundu. Büyükelçiliğimiz haberdar olduklarını söylüyor. Böyle bir mağduriyetimiz var ve bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Ülke genelinde bu olay yüzleri binleri bulmuştur.” dedi.