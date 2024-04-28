Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Limak Lara Hotel'e giden Çağlayan A., milliyet farkı adı altında ücret ödedi.
Çağlayan A.'nın Türkiye’de yaşadığını ve bir İngiliz vatandaşı gibi İngiliz turizm web sitesinden rezervasyon yaptırdığını öğrenen otel yönetimi 120 euro ‘Milliyet Farkı’ ücreti kesti.
Otelden açıklama geldi
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Limak, resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Şirket açıklamasında ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle özür dilendi.
"Dikkatsizlik nedeniyle..."
Otel açıklamasında, "Bugün medyada yer alan Limak Lara Hotel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.
Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan "milliyet farkı" ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz.Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür” ifadesi yer aldı.
"Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz"
Otelin açıklaması şöyle devam etti:
Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.
Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.
Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farklı’ olarak yansıtılması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.
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