Türk turisten "milliyet farkı" ücreti alan Limak'tan açıklama Milliyet farkı adı altında Türk turisten ödeme alan Limak Lara Hotel'den "özür" açıklaması geldi.

ensonhaber.com

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Limak Lara Hotel'e giden Çağlayan A., milliyet farkı adı altında ücret ödedi.

Çağlayan A.'nın Türkiye’de yaşadığını ve bir İngiliz vatandaşı gibi İngiliz turizm web sitesinden rezervasyon yaptırdığını öğrenen otel yönetimi 120 euro ‘Milliyet Farkı’ ücreti kesti.

Otelden açıklama geldi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Limak, resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Şirket açıklamasında ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle özür dilendi.

"Dikkatsizlik nedeniyle..."

Otel açıklamasında, "Bugün medyada yer alan Limak Lara Hotel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan "milliyet farkı" ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz.Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür” ifadesi yer aldı.

"Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz"

Otelin açıklaması şöyle devam etti: