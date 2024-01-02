'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiası yalan çıktı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasının doğru olmadığını aktardı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan olan Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşandı.

Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi, Suudiler tarafından kabul görmedi.

'Türk vatandaşı olanların hacca gelmesi yasaklanacak' iddiası ortaya atıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, maçtan önce Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkılmasına izin verilmediği için sahaya çıkmayı reddetti.

Yaşananların ardından Suudi Arabistan'ın, 'Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacağı' iddiası ortaya atıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı: Doğru değil

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasının doğru olmadığı duyuruldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddiaya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: