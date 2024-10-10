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İHA

İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor.

Savaşı Orta Doğu'da daha geniş bir alana yaymak isteyen İsrail'in Lübnan'ı vurması üzerine Türkiye dahil birçok ülke, vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Dün Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Beyrut Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesi başladı ve gemi limandan ayrıldı.

HAKAN FİDAN: GEMİLERİMİZ YOLA ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye gemilerinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirterek şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı.



Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir.

TAHLİYE GEMİLERİNE 2 FIRKATEYN VE 2 KARAKOL GEMİSİ EŞLİK EDİYOR

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüyor.

Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.

TOPLAM 966 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere toplamda 966 kişiyi Deniz Kuvvetlerine ait 2 gemiyle Lübnan'dan tahliye ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz, Mersin’e gelmek üzere Beyrut Limanı’ndan yola çıktı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimize 2 adet fırkateyn ve 2 adet karakol gemisi koruma sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Gemilerin akşam saatlerinde Mersin Limanı’na varması bekleniyor.

2006 YILINDA DA TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.