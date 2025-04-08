Seyahat planlarken ilk dikkat edilmesi gereken konulardan biri, vize prosedürleri.
Vize masrafı, zaman kaybı ve belge hazırlığı gibi işlemler seyahat hevesini kırabiliyor.
Bu yüzden vizesiz gidilebilen ülkeler, hem tatilciler hem de sık seyahat eden iş insanları için büyük avantaj sağlıyor.
VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Vizesiz seyahat, ülkeye giriş garantisi anlamına gelmez fakat kolay seyahat için en önemli prosedürler arasında yer alır.
Pasaport süresinin geçerliliği, dönüş bileti, otel rezervasyonu ve finansal yeterlilik gibi belgeler girişte sorulabilir.
Ayrıca ülkelerin vize politikaları zamanla değişebildiği için seyahatten önce resmi kaynaklardan güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir.
İŞTE O DESTİNASYONLAR
İşte Türk vatandaşlarının 2025 yılında vizesiz seyahat edebileceği ülkeler:
AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Arnavutluk – 90 gün
Bosna-Hersek – 90 gün
Karadağ – 90 gün (180 gün içinde)
Kosova – 90 gün
Makedonya – 90 gün
Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak)
Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün)
Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)
ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Gürcistan – 1 yıl (kimlikle giriş)
Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle)
Kazakistan – 30 gün
Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş)
Özbekistan – 30 gün
Tayland – 30 gün
Güney Kore – 90 gün
Endonezya – 30 gün
Filipinler – 30 gün
Japonya – 90 gün
Maldivler – 30 gün (kapı vizesi)
Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş
Nepal – Kapıda vize
ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT
Katar – 30 gün
Bahreyn – Kapıda vize (15 gün)
Lübnan – 90 gün
Ürdün – 90 gün
Filistin – Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir
Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş
AFRİKA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Fas – 90 gün
Tunus – 90 gün
Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize)
Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş
Kenya – E-vize
Madagaskar – Kapıda vize
AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Arjantin – 90 gün
Brezilya – 90 gün
Şili – 90 gün
Kolombiya – 90 gün
Ekvador – 90 gün
Venezuela – 90 gün
Uruguay – 90 gün
Paraguay – 90 gün
Peru – 90 gün
Bolivya – Kapıda vize
KARAYİPLER VE OKYANUSYA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Dominika – 21 gün
Saint Kitts ve Nevis – 90 gün
Antigua ve Barbuda – 180 gün
Barbados – 90 gün
Saint Lucia – 42 gün
Fiji – 120 gün
KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
Bazı ülkeler pasaport yerine yalnızca yeni tip kimlik kartı ile girişe izin veriyor:
Gürcistan
Ukrayna
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Moldova
Azerbaycan
Kırgızistan (bazı durumlarda)
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