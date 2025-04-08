Haber Merkezi

Seyahat planlarken ilk dikkat edilmesi gereken konulardan biri, vize prosedürleri.

Vize masrafı, zaman kaybı ve belge hazırlığı gibi işlemler seyahat hevesini kırabiliyor.

Bu yüzden vizesiz gidilebilen ülkeler, hem tatilciler hem de sık seyahat eden iş insanları için büyük avantaj sağlıyor.

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Vizesiz seyahat, ülkeye giriş garantisi anlamına gelmez fakat kolay seyahat için en önemli prosedürler arasında yer alır.

Pasaport süresinin geçerliliği, dönüş bileti, otel rezervasyonu ve finansal yeterlilik gibi belgeler girişte sorulabilir.

Ayrıca ülkelerin vize politikaları zamanla değişebildiği için seyahatten önce resmi kaynaklardan güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir.

İŞTE O DESTİNASYONLAR

İşte Türk vatandaşlarının 2025 yılında vizesiz seyahat edebileceği ülkeler:

AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Arnavutluk – 90 gün

Bosna-Hersek – 90 gün

Karadağ – 90 gün (180 gün içinde)

Kosova – 90 gün

Makedonya – 90 gün

Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak)

Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün)

Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)

ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Gürcistan – 1 yıl (kimlikle giriş)

Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle)

Kazakistan – 30 gün

Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş)

Özbekistan – 30 gün

Tayland – 30 gün

Güney Kore – 90 gün

Endonezya – 30 gün

Filipinler – 30 gün

Japonya – 90 gün

Maldivler – 30 gün (kapı vizesi)

Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş

Nepal – Kapıda vize

ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT

Katar – 30 gün

Bahreyn – Kapıda vize (15 gün)

Lübnan – 90 gün

Ürdün – 90 gün

Filistin – Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir

Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş

AFRİKA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Fas – 90 gün

Tunus – 90 gün

Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize)

Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş

Kenya – E-vize

Madagaskar – Kapıda vize

AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Arjantin – 90 gün

Brezilya – 90 gün

Şili – 90 gün

Kolombiya – 90 gün

Ekvador – 90 gün

Venezuela – 90 gün

Uruguay – 90 gün

Paraguay – 90 gün

Peru – 90 gün

Bolivya – Kapıda vize

KARAYİPLER VE OKYANUSYA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Dominika – 21 gün

Saint Kitts ve Nevis – 90 gün

Antigua ve Barbuda – 180 gün

Barbados – 90 gün

Saint Lucia – 42 gün

Fiji – 120 gün

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Bazı ülkeler pasaport yerine yalnızca yeni tip kimlik kartı ile girişe izin veriyor:

Gürcistan

Ukrayna

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Moldova

Azerbaycan

Kırgızistan (bazı durumlarda)