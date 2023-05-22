Türk vatandaşlarının oy kullandığı Türkevi’ne saldırı Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi’ne saldırı düzenlendi.

14 Mayıs seçimleri geride kalırken Türkiye, tarihinde ilk kez ikinci tur için sandık başına gidecek.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerinde yarışıyor.

En fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı olacağı seçimlerde oy kullanımı, yurt dışında başladı.

Yurt dışındaki vatandaşlar oy kullanımı konusunda oldukça hassas davranıyor.

Bu kapsamda da 1 milyon fazla kişi sandık başına giderken, ABD'den bir saldırı haberi geldi.

Türkevi'ne saldırı düzenlendi

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi.

Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne yapılan saldırı, gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Saldırıda binanın ön camları kırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı. New York Polisi'yle temasa geçildi. Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.