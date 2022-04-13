Türk vatandaşlığı başvurusunda değişikliğe gidildi

Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 400 bin dolara yükseltildi.

Geçtiğmiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında yeni kararlar masaya yatırıldı.

Bu kararlardan biri ise Türk vatandaşlığına başvuru şartlarının yeniden düzenlenmesi oldu.

Düzenlemeye göre; başvurularda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltildi.

Başvuru şartı 400 bin dolar oldu

Böylelikle istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı.

Karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Resmi Gazete'de yayınlanacak

Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesi üzerine; en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Öte yandan; 2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

Başvuru süreci nasıl işliyor

En az toplam 400.000 USD üzerinde gayrimenkul /gayrimenkuller satın alınıp, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Türk Vatandaşlığı talebi işleme konulur. Başvuru, satın alınan gayrimenkul /gayrimenkullerin en az 400.000 USD olduğunu doğrulayan Gayrimenkul Değerleme Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir.

Yapılan incelemelerden sonra Bakanlık, tapu kayıtlarına “üç yıl satılamaz şerhi tesisini” TKGM’nden (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) talep eder. Bakanlık başvuruyu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdikten sonra işlemlerde son aşamaya gelinir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu almak üzere NVİGM’ne (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) davet edilirsiniz.

Birden fazla gayrimenkul alınabilir mi

Toplam değeri en az 400.000 USD olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alınabilir. Fakat hepsi için aynı anda başvuru yapılmalıdır.

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) beyan edilen değerlerin toplamı 400.000 USD’nin üzerinde ise vatandaşlık başvurularını kabul eder.

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