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    Türk vatandaşlığı kazananların sayısı yayınlandı

    Türk vatandaşlığı kazananların sayısı yayınlandı

    Türkiye'deki göçmenlerin Türk vatandaşlığına geçmesi konusu gündemi meşgul ediyor. Bu aşamada Türk vatandaşlığına kabul edilen yabancıların uyruklarına göre sayıları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 09:28
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    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türk vatandaşlığı kazananların sayısını yayınladı.

    Aktarılan bilgilere göre, toplam 363 bin 179 kişi Türk vatandaşlığına hak kazandı.

    211 bin 908 Suriyeli, Türk vatandaşı oldu

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin yayınladığı bilgelere göre, Türk vatandaşlığı kazananların çoğunluğunu 211 bin 908 kişi ile Suriyeliler oluşturdu.

    Vatandaşlık kazanan Suriyelilerin 120 bin 133'ü reşit, 64 bin 271'i erkek, 55 bin 862'si kadın olurken, 91 bin 775'i ise çocuklardan meydana geldi.

    Türk vatandaşlığı kazananların sayısı yayınlandı #1

    104 bin 976 Ahıska Türkü, Türk vatandaşı oldu

    Türk vatandaşlığı kazanan yabancılardan ikinci sırada Ahıska Türkleri geldi. Ahıska Türklerinden vatandaşlık kazananların sayısı 104 bin 976 oldu.

    Türk vatandaşlığı kazananların sayısı yayınlandı #2

    7 bin 1 Uygur Türkü, vatandaşlığa geçti

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin yayınladığı bilgelere göre; Çin uyruklu Doğu Türkistan yani Uygur Türkü 7 bin 1 kişi ile Afganistan uyruklu 39 bin 294 kişi vatandaşlık alan diğer yabancılar olarak kayıtlara geçti.


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